В Арбитражном суде Москвы посетителям из-за коронавируса будут измерять температуру

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Посетителям Арбитражного суда Москвы в рамках усиления карантинного контроля из-за коронавируса при входе будут измерять температуру.

"Уважаемые участники судебных процессов! В целях реализации мер, предусмотренных указом мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), посещение здания суда возможно только после прохождения контроля температуры тела посетителя. Для избежания задержек в зоне досмотра просьба планировать свое посещение заранее", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте суда.

Граждан также просят воздержаться от посещения суда, если они чувствуют недомогание, в связи с чем рекомендуется "на период действия указа направлять в суд документы в электронном виде через информационную систему "Мой Арбитр" или почтовым отправлением".