Без осадков и до 4 градусов тепла ожидается в Москве 16 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Переменная облачность и до 4 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, осадков не ожидается. В ночь на вторник температура может опуститься до минус 1 градуса. Ветер юго-западного направления, 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с. Синоптики также предупреждают, что с утра на улицах будет гололедица.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов тепла, ночью возможно похолодание до минус 4 градусов.

В связи с ветреной погодой и гололедицей синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе с вечера понедельника до вечера среды.