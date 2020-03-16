В центре Москвы отремонтируют дом, построенный более 110 лет назад

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Шестиэтажный дом на Долгоруковской улице в центре Москвы, построенный более 110 лет назад, отремонтируют, сообщается в понедельник на портале мэрии.

"В столице на постоянной основе реставрируются и проходят капитальный ремонт десятки и сотни жилых зданий, требующих обновления. В скором времени на Долгоруковской улице отремонтируют дом, построенный в 1909 году по индивидуальному проекту. Уже согласована проектная документация", - говорится в сообщении.

В кирпичном доме предусмотрены как внешние, так и внутренние работы. Ремонт фасада и цокольного этажа включает расчистку, оштукатуривание и окраску наружных поверхностей. Специалисты заменят оконные отливы, установят кабельные каналы по фасадам и отремонтируют кладку архитектурных элементов стен. Также запланирована замена балконов и обновление покрытий козырьков над входами, приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Специалисты выполнят ремонт кровли и помещений мусорокамер, в доме обновят системы водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Также предусматривается замена коммуникаций во всем здании. При этом существующая планировка помещений сохранится, сообщается на портале мэрии.