Новые категории появились для жителей Москвы в сервисе "Социальный навигатор"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Новые категории появились на карте сервиса "Социальный навигатор", например, теперь там отмечены благотворительные магазины. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На карте сервиса "Социальный навигатор" появились новые категории. В разделе "Помощь НКО" благотворительные фонды могут найти партнеров для решения важных организационных вопросов. Например, для проведения обучающих семинаров или других мероприятий, обмена опытом и создания социальной рекламы", - говорится в сообщении.

Кроме того, на карте пользователи смогут найти и благотворительные магазины, где можно купить вещи за небольшое пожертвование, которое направят на развитие социальных программ фондов.

Сервис "Социальный навигатор" появился летом 2019, и в нем отмечены практически все бесплатные соцуслуги, которые предоставляет не только государство, но и благотворительные фонды, получившие гранты на конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций "Москва - добрый город".

Около 50 тыс. человек ежемесячно пользуются навигатором. Психологическая помощь, юридические консультации, помощь в поиске работы и переобучение вошли в список самых востребованных услуг. Также пользователи интересуются подростковыми клубами и службами медиации для разрешения конфликтов.

"Сейчас в сервисе представлено 22 категории, на карте отмечено более 600 адресов, где можно получить ту или иную услугу. Планируется, что на карту навигатора попадут также проекты корпоративной социальной ответственности бизнеса", - добавляется в материале.