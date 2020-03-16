Реконструкцию театра "Сатирикон" в Москве завершат в 2021 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты планируют завершить реконструкцию Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина в Москве в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгостройнадзора.

"Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз проверит ход реконструкции Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина на северо-востоке Москвы. Существующее здание получит новый центральный фасад и расширенную зрительную часть. Появится пристройка, состоящая из зала для шоу программ, малого театрального зала и административно-выставочной зоны. Также возведут административную пристройку, где ряд помещений выделят для театрального музея. Кроме того, построят комплекс апартаментов и подземную автостоянку. Строительство планируется завершить в 2021 году", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Олега Антосенко.

Эксперты проверят качество выполненных бетонных работ, оконные и дверные проемы, а также геометрические параметры монолитных конструкций. Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз обследует 53 объекта строительства, выполнит 381 исследование, из них 161 - на объектах реновации жилого фонда.

Будут проверены начальная школа на 300 мест с возможностью трансформации в дошкольное отделение школы № 2109 на улице Брусилова, д. 29, корп. 1, жилой комплекс с детским садом и ФОКом на улице Шушенская, вл. 8, комплекс зданий фармацевтического производства на площадке "Алабушево" в Зеленограде, реконструкция кинотеатра "Бирюсинка" на Булатниковской улице, д. 9а, гостиничный комплекс на 1-й Тверская-Ямской улице, вл. 2, гостиница с апартаментами в Бумажном проезде, д. 2/2, высотный жилой комплекс на Краснопресненской набережной, вл. 14, стр. 1, торговый центр в жилом комплексе "Г" в деревне Потапово, а также жилые дома по программе реновации в районах Хорошево-Мневники, Алексеевский, Крюково, Кунцево, Зюзино, Люблино, Лосиноостровский, Кузьминки, Косино-Ухтомский, Метрогородок и Головинский.

"Плановые проверки пройдут на строительстве автомобильной дороги МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево и участка Северо-Восточной хорды. По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор", - добавил Антосенко.