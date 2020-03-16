Конгрессно-выставочные и научные мероприятия отменили в Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ранее запланированные конгрессно-выставочные и научно-практические мероприятия отменили в Москве с 16 марта из-за коронавируса. Об этом говорится в тексте приказа департамента здравоохранения столицы.

"Приказываю: отменить с 16 марта до окончания режима повышенной готовности, введенного на территории Москвы <...>, проведение ранее запланированных конгрессно-выставочных и научно-практических мероприятий департамента здравоохранения Москвы, кроме тех, проведение которых планируется с использованием интернет-технологий", - говорится в тексте приказа, подписанного министром правительства столицы, руководителем департамента здравоохранения Алексеем Хрипуном.

В приказе также говорится, что всех участников этих мероприятий должны предупредить об изменениях.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в столице. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. С 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения. Также московский концертный зал "Зарядье" сообщил об отмене выступлений иностранных музыкантов, запланированных в текущем сезоне. Отменены выступления француза Жана Рондо, испанки Гуадалупе Лопес Энигуэс, итальянца Франко Фаджоли, ансамбля Cappella Mediterranea, Чешского филармонического оркестра.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 63 случая инфицирования.

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