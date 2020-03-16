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Реновация

Студентов МГСУ будут обучать новой дисциплине со следующего учебного года

Кроме того, на апрель и май запланирована стажировка преподавателей в департаменте градостроительной политики и других структурных подразделениях Стройкомплекса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) начнут изучать новую дисциплину, посвященную программе реновации с начала нового учебного года, в понедельник сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Реновация выходит за рамки привычного восприятия. Теперь это еще и образовательный проект. Преподаватели Московского государственного строительного университета, которые будут вести соответствующий факультатив для студентов, сейчас вместе со специалистами Стройкомплекса разрабатывают методические материалы", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он добавил, что на апрель и май запланирована стажировка преподавателей в департаменте градостроительной политики и других структурных подразделениях Стройкомплекса, а уже в сентябре начнутся первые занятия со студентами.

Студентами будут изучаться цели и задачи программы реновации, ее нормативно-правовое обеспечение. Появятся такие разделы, как "Разработка градостроительной документации" и "Снос домов и утилизация строительных отходов".

Кроме того, для студентов запланированы практические занятия в организациях и на предприятиях строительной отрасли, задействованных в реализации программы реновации.

Теги
РоссияРеновация
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