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Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы разработают меры соцподдержки на период пандемии

Также мэр столицы Сергей Собянин поручил оперативному штабу по экономическим вопросам подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Столичный департамент труда и социальной защиты подготовит предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан в связи с введением в Москве режима повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в понедельник в своем личном блоге.

"Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр столицы поручил оперативному штабу по экономическим вопросам подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена.

Ранее сообщалось, что Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в столице. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. С 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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