Информация о "минировании" объектов в Московском регионе оказалась ложной

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверили все объекты в Москве и Подмосковье, куда в понедельник поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее поступили сообщения о "минировании" четырех районных судов, храма Христа Спасителя в Москве, а также всех магазинов сети "Магнит" и пяти торговых центров в Подмосковье. "Проверка в настоящее время завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация об угрозах взрыва в Московском регионе оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. Также поступают анонимные сообщения о "минировании" самолетов внутрироссийских рейсов, все они оказались ложными. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".