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Пробки в Москве возросли до восьми баллов

Движение затруднено в центре города и на некоторых участках МКАД
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в понедельник вечером достигли восьми баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки" на 19:30 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Москворецкой, Космодамианской и Пречистенской набережным, Большому Каменному мосту и Крымскому мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате.

Также на МКАД движение местами затруднено на северо-западе, юго-западе и юго-востоке. На вылетных магистралях движение почти не затруднено: небольшие скопления автотранспорта на Волгоградском, Ленинградском шоссе и Проспекте Мира в сторону области.

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Россия
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