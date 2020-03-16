Пробки в Москве возросли до восьми баллов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы в понедельник вечером достигли восьми баллов из максимальных 10, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки" на 19:30 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Москворецкой, Космодамианской и Пречистенской набережным, Большому Каменному мосту и Крымскому мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате.

Также на МКАД движение местами затруднено на северо-западе, юго-западе и юго-востоке. На вылетных магистралях движение почти не затруднено: небольшие скопления автотранспорта на Волгоградском, Ленинградском шоссе и Проспекте Мира в сторону области.