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Более 60 команд приняли участие в первых играх спартакиады "Моспром-2020"

Соревнования прошли по таким видам спорта как хоккей, волейбол, стритбол, шахматы, настольный теннис и мини-футбол

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 60 команд приняли участие в первых соревнованиях второй городской спартакиады "Моспром-2020" среди промышленных предприятий и профильных вузов столицы, открытие которой состоялось 14 марта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В стартовых отборочных играх приняли участие более 60 команд по таким видам спорта как хоккей, волейбол, стритбол, шахматы, настольный теннис и мини-футбол. Турнир по хоккею в первый отборочный день в "Центре хоккейного мастерства" открывал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. Именно он стал официальным лицом спартакиады в 2020 году", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, глобальная цель спартакиады - объединить все столичные предприятия, работающие в промышленной отрасли, и подключить к этому процессу в том числе молодое поколение студентов.

"Сегодня в нашей спортивной семье под эгидой "Моспрома" уже 140 команд заводов и 18 вузов. Думаю, эта цифра с каждым разом будет только расти", - отметил Прохоров.

По данным пресс-службы, следующий тур отборочных соревнований пройдет 21 марта, всего до конца апреля в соревнованиях спартакиады примут участие около 4000 человек, представляющих 140 предприятий и 18 вузов г. Москвы.

Вторая Спартакиада "Моспром" пройдет по восьми дисциплинам: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые - хоккей и бокс. Финал состоится 30 мая в Лужниках.

Спартакиада "Моспром" - это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором спартакиады выступает департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. В состязаниях по шести видам спорта приняли участие почти 3 тыс. промышленников, представляющих 100 предприятий и 14 инженерных вузов.

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