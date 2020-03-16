Исторический музей из-за коронавируса отменил несколько мероприятий до 10 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Государственный исторический музей пересмотрел график и отменил несколько мероприятий до середины апреля, постоянные экспозиции работают по графику. Посетители и сотрудники музея будут проходить контроль температуры при помощи тепловизоров, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях, отказаться от выдачи аудиогидов. Повышенное внимание министр культуры РФ Ольга Любимова призвала уделить рабочему графику пожилых сотрудников.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Обеспечение безопасности посетителей и сотрудников музея является приоритетом в нашей работе, и мы оперативно реагируем на изменение ситуации. В ближайшее время Исторический музей не планирует проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек. Музей пересмотрел график массовых мероприятий и отменил ряд мероприятий до середины апреля", - сообщили в пресс-службе.

Открытие выставки "Медики в годы Великой Отечественной войны" переносится на середину апреля. Постоянные экспозиции и выставки Государственного исторического музея в настоящее время работают по обычному графику. В музее добавили, что информация об изменениях в работе музейного комплекса будет размещена на официальном сайте и на страницах официальных аккаунтов в социальных сетях.

"Сотрудники музея, непосредственно работающие с посетителями, обеспечены средствами личной гигиены, медицинскими масками. В ближайшее время все посетители и сотрудники музея будут проходить контроль температуры при помощи тепловизоров. Посетители и сотрудники музея с повышенной температурой допускаться в музей не будут", - добавили в ГИМ.

В пресс-службе добавили, что регулярно проводится дезинфекция входных зон, лестниц, кафе, музейных магазинов, туалетов и иных помещений. Также в музее ввели запрет на служебные командировки сотрудников за пределы Российской Федерации, а сотрудники, прибывшие и прибывающие из-за границы, в обязательном порядке проходят процедуру двухнедельного карантина.