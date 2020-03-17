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Преимущественно без осадков и до 5 градусов тепла ожидается в Москве 17 марта

Ночью температура воздуха может опуститься до нуля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до пяти градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от трех до пяти градусов тепла, преимущественно без осадков. В ночь на среду температура может опуститься до нуля.

По прогнозам синоптиков, ожидается ветер западного направления 5-10 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от одного до шести градусов тепла, ночью возможно похолодание до минус трех градусов.

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Россия
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