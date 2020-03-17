Более 1 тыс. пар поженились в необычных московских усадьбах и особняках в 2020 году

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. пар выбрали необычные площадки для свадебной церемонии в 2020 году. Особой популярностью пользуется дом торжеств "Сафиса", где прошло около 100 регистраций, сообщается во вторник на портале мэрии.

"В 2020 году на необычных площадках для регистрации брака поженились более 1 тыс. пар. Это около 10% от общего количества свадебных церемоний, которые прошли в столице с начала года. Например, 22 февраля прошли первые регистрации брака на новой площадке - в усадьбе Васильчиковых, в которой недавно открылся Музей военной формы одежды, в особняке Royal поженились более 80 пар, а в особняке на Волхонке прошло более 70 торжественных регистраций", - говорится в сообщении.

Сейчас молодожены могут выбрать одно из 31 необычных мест для проведения церемонии. Поклонники спорта могут пожениться на стадионе "Спартак", на территории спорткомплекса "Лужники" и на Центральном московском ипподроме, ценители искусства - в театре "Школа современной пьесы", Музее военной формы одежды, Московском международном доме музыки, любители природы - в "Москвариуме" или в заповеднике "Серебряный бор" и на других площадках, уточняется на портале.

Подать заявление на регистрацию брака на необычной площадке через единый портал госуслуг нужно не позднее чем за 33 дня до планируемой даты церемонии. Также можно обратиться лично в отдел ЗАГС, к которому прикреплена площадка, но не позже чем за месяц до регистрации. Размер госпошлины остался прежним - 350 рублей.