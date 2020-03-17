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Сотрудники московского метро за семь лет оказали помощь более чем 1 млн пассажиров

Пассажиров провожают к поездам дальнего и пригородного сообщения, аэроэкспрессам, автостанциям, музеям и соцучреждениям

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро оказали помощь более чем 1 млн пассажиров за семь лет. Это востребованный сервис у людей, которым тяжело передвигаться в метро одним, сообщается во вторник на портале правительства Москвы.

"Cотрудники ЦОМП помогают горожанам ориентироваться в столичной подземке и на станциях Московского центрального кольца. Инспекторы центра оказали помощь более чем 1 млн пассажиров за семь лет. Например, в 2018 году было более 39 тыс. заявок о помощи, а в 2019 году - уже почти 50 тыс.", - говорится в сообщении.

Чаще всего в ЦОМП обращаются слабовидящие люди и родители с колясками, пассажиры с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пожилые граждане, а также воспитатели или учителя, сопровождающие детей. Пассажиров провожают к поездам дальнего и пригородного сообщения, аэроэкспрессам, автостанциям, музеям, культурным центрам и социальным учреждениям. Каждый день таких людей сопровождают около 100 инспекторов, в их распоряжении есть гусеничные подъемники, чтобы помогать людям в инвалидных колясках подниматься и спускаться по лестницам на станциях, отмечается на портале.

В прошлом году для горожан с нарушением слуха заработала горячая СМС-линия. Заявку на сопровождение можно оформить в официальном мобильном приложении "Метро Москвы", на сайте метрополитена или позвонив по бесплатным телефонам: +7 (495) 622-73-41 и +7 (800) 250-73-41.

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