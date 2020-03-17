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Распространение коронавируса нового типа

Детские сады и 1-4 классы школ Москвы сохранят режим свободного посещения после 21 марта

Перед занятиями у детей будет проводиться измерение температуры тела

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно, при этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов, сообщила во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Со следующей недели школы закрываются, но, конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей в 1-4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться. Кроме того, в дошкольных группах сохранится свободное посещение - родители сами могут принять решение, вести ли ребенка в детский сад", - сказала Ракова.

Кроме того, до особого распоряжения в образовательных учреждениях отменены занятия программы "Московское долголетие" и досуговые мероприятия численностью участников более 50 человек. Такие меры вводятся в соответствии с приказом столичного департамента образования и науки и указа мэра Москвы в городских школах и учреждениях дополнительного образования.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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