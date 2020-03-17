Семь объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Москве до конца 2020 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Семь объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Москве до конца года - это в том числе поликлиники и подстанции скорой помощи. Об этом ТАСС во вторник сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В 2020 году планируется ввести семь объектов здравоохранения. В том числе два амбулаторно-поликлинических учреждения: детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену в районе Замоскворечье, Б. Строченовский переулок, вл. 23А; детская поликлиника № 71 на 320 посещений в смену, ул. Академика Комарова, вл. 1-3, район Марфино. Также будут построены четыре подстанции скорой медицинской помощи; новый патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Б. Сухаревская площадь, д. 3", - сказал Загрутдинов.

Как ранее сообщили в департаменте здравоохранения, в 2019 году в Москве было построено более 30 объектов социальной инфраструктуры: 13 зданий школ и детских садов, шесть объектов здравоохранения, шесть спортивных объектов, восемь новых станций метро, а также Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), 111 км дорог, новые мосты, развязки и пешеходные переходы.