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Распространение коронавируса нового типа

В больнице в Коммунарке обследовали около 500 человек с начала марта

Наличие коронавируса подтвердилось у 32 из них

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Медики больницы в Коммунарке обследовали с начала марта почти 500 человек, наличие коронавируса подтвердилось у 32 пациентов. Об этом доложил во вторник в режиме видеоконференции президенту России Владимиру Путину главный врач больницы Денис Проценко.

Доклад состоялся в ходе посещения главой государства информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"За отработанный период [с 1 марта] мы приняли 499 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом "коронавирус". Сейчас у нас 426 пациентов, из них 76 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и 32 из них с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - сказал врач, уточнив, что лечение ведется по утвержденным протоколам Минздрава.

В качестве хорошей новости Проценко проинформировал президента о том, что первый тяжелый пациент, получавший в течение 10 дней интенсивную терапию в условиях реанимации, переведен в обычную палату на фоне стабилизировавшегося состояния. Также врач предложил использовать возможности московской телемедицины, чтобы поделиться опытом с коллегами в других стационарах страны.

"Спасибо вам и вашим коллегам", - сказал в ответ Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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