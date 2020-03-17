Новый выявленный в Москве пациент с коронавирусом летел одним рейсом с ранее заболевшим

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новый пациент с коронавирусом, который выявлен в Москве, прилетел тем же рейсом, что и ранее выявленный больной. Об этом сообщили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Один из пациентов прилетел тем же рейсом, что и ранее заболевший. В настоящий момент установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта. Они уже находятся под медицинским наблюдением", - сообщили в штабе.

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 56 человек. Все заболевшие прилетели из европейских стран и проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще один пациент, прилетевший в Москву, был госпитализирован в Московской области.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.