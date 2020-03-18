Московский оперативный штаб по коронавирусу завел аккаунт "ВКонтакте"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве завел аккаунт в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает в среду пресс-служба штаба.

"Мы открыли официальный аккаунт в социальной сети "ВКонтакте", где будет размещаться вся оперативная информация",- сказали в пресс-службе.

В штабе отметили, что эта соцсеть стала первой, и не исключили появления в дальнейшем официальных аккаунтов на других площадках, чтобы охватить всех их пользователей. "Всю информацию можно получать vk.com/covid2019_official",- проинформировали в пресс-службе.

Ранее оперштаб открыл свой канал в мессенджере Telegram. Кроме того, у него есть свой раздел на официальном портале мэра и правительства Москвы.