Московская скорая помощь работает в режиме повышенной готовности

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московская служба скорой помощи работает в режиме повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, на ее базе работает кол-центр инфекционной безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Вся московская скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции работает в режиме повышенной готовности.

"На базе московской службы скорой помощи создан специализированный кол-центр инфекционной безопасности жителей столицы. Его основная цель заключается в том, чтобы уточнить местонахождение лиц, у которых имеется вероятность заражения коронавирусом, например, после возвращения из стран, где имеется высокий прирост заболеваемости коронавирусом", - говорится в материале.

Как отметил заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. Пучкова Владимир Филимонов, все необходимые списки поступают от правительства Москвы и Роспотребнадзора и все они обрабатываются в кратчайшие сроки. Медицинская бригада всегда направляется на вызов в случае необходимости забора биоматериала для проведения анализа на коронавирус.

"Пожалуй, отдельно подчеркну, что в зависимости от состояния пациента (здоров или имеются признаки респираторной вирусной инфекции) к пациенту может быть направлена либо бригада скорой медицинской помощи, либо специальная бригада фтизиатров", - сказал Филимонов.

На базе московской скорой также создали оперативный аналитический штаб для мониторинга собранной информации. Выявляются и отрабатываются возможные контакты лиц, которые имеют высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, абсолютно все диспетчеры службы скорой помощи теперь задают звонящим с симптомами ОРВИ вопросы о посещении стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, также уделяется особое внимание пожилым людям с симптомами ОРВИ и так далее.