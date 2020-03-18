{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Московская скорая помощь работает в режиме повышенной готовности

На ее базе создан специализированный кол-центр инфекционной безопасности жителей столицы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московская служба скорой помощи работает в режиме повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, на ее базе работает кол-центр инфекционной безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Вся московская скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции работает в режиме повышенной готовности.

"На базе московской службы скорой помощи создан специализированный кол-центр инфекционной безопасности жителей столицы. Его основная цель заключается в том, чтобы уточнить местонахождение лиц, у которых имеется вероятность заражения коронавирусом, например, после возвращения из стран, где имеется высокий прирост заболеваемости коронавирусом", - говорится в материале.

Как отметил заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. Пучкова Владимир Филимонов, все необходимые списки поступают от правительства Москвы и Роспотребнадзора и все они обрабатываются в кратчайшие сроки. Медицинская бригада всегда направляется на вызов в случае необходимости забора биоматериала для проведения анализа на коронавирус.

"Пожалуй, отдельно подчеркну, что в зависимости от состояния пациента (здоров или имеются признаки респираторной вирусной инфекции) к пациенту может быть направлена либо бригада скорой медицинской помощи, либо специальная бригада фтизиатров", - сказал Филимонов.

На базе московской скорой также создали оперативный аналитический штаб для мониторинга собранной информации. Выявляются и отрабатываются возможные контакты лиц, которые имеют высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, абсолютно все диспетчеры службы скорой помощи теперь задают звонящим с симптомами ОРВИ вопросы о посещении стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, также уделяется особое внимание пожилым людям с симптомами ОРВИ и так далее.


 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мосгордума изменит режим работы с 19 марта
Встречи депутатов с населением планируется проводить дистанционно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС