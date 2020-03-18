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Запланированный в Москве на конец мая фестиваль "Интермузей" отменили

Информации о новых датах проведения фестиваля пока нет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль "Интермузей", который должен был пройти 27-31 мая 2020 года в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, отменен. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях. Позднее в Минкультуры выпустили приказ о приостановке допуска посетителей во все федеральные учреждения культуры.

"Фестиваль "Интермузей", запланированный на 27-31 мая, отменен", - сказали в пресс-службе и добавили, что пока нет информации о возможных сроках проведения фестиваля.

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. В 2020 году "Интермузей" должен был пройти под знаком 75-летия Победы с главной темой "Хранители мира". Основа экспозиционной программы - представление работы музеев по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия во время боевых действий, сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Ключевой теме музейного форума года планировалось посвятить и многие мероприятия деловой и культурной программ.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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