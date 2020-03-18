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Власти Москвы опровергли сообщения о планах таксопарков повысить цены аренды автомобилей

Стоимость аренды авто для таксистов напротив может снизиться, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
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© Александра Краснова/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Информация о планах московских таксопарков повысить цены на аренду автомобилей для таксистов не соответствует действительности. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале пресс-службы столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы получили информацию о том, что таксопарки Москвы повысят цены на аренду автомобилей для таксистов [из-за курса валюты и роста количества заказов у таксистов]. Созвонились с таксопарками и можем смело заявить - это очередной вирусный фейк. Цена аренды останется неизменной и, возможно, даже упадет, так как это стимул для водителей выходить на работу и поддерживать транспортную систему Москвы", - говорится в публикации.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в столице работают более 50 тыс. водителей, которые получили разрешение на деятельность. При этом столичными такси в сутки пользуются почти 900 тыс. пассажиров.

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