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Лечебный блок новой инфекционной больницы в Москве будет состоять из 12 корпусов

В строительстве мобильного инфекционного центра задействовано 2 тыс. рабочих и 500 единиц техники

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Возведение лечебного блока нового быстровозводимого мобильного инфекционного центра началось в ТиНАО в Новой Москве. Блок будет состоять из 12 корпусов, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки, сообщается в четверг на портале мэрии.

"На площадке строительства инфекционного центра в ТиНАО началось возведение лечебного блока. Уже залит фундамент будущих корпусов. Блок состоит из 12 корпусов, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки. В ближайшее время начнем строить блок реанимации - это еще 16 различных корпусов, включая единый комплекс из 10 корпусов интенсивной терапии на 250 мест", - приводятся слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Заммэра добавил, что это не временный проект из отдельных вагончиков, а полноценное капитальное строение. Ультрасовременный медицинский центр, который прослужит несколько десятков лет. "При этом благодаря мобилизации всех наших ресурсов, системному выстраиванию технологических процессов и применению передовых материалов строительные работы будут завершены в кратчайшие сроки", - отметил Бочкарев.

Всего в строительстве мобильного инфекционного центра задействовано 2 тыс. рабочих и 500 единиц техники.

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