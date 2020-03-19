В Москве на Ленинградском вокзале задержан нелегальный продавец медицинских масок

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Нелегальный продавец медицинскими масками задержан на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"У выхода из станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии на Комсомольскую площадь был задержан житель города Ртищево Саратовской области 2001 года рождения, который осуществлял продажу медицинских масок без специального разрешения, - сказали в пресс-службе. - У мужчины изъяли 50 нераспроданных медицинских масок".

Как отметили в полиции, мужчина доставлен в дежурную часть линейного подразделения, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения").