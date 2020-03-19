В МГИМО сообщили, что во время удаленного обучения студенты могут оставаться в общежитиях

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Проживающие в общежитиях студенты МГИМО, которые не могут отправиться домой на время введенного из-за пандемии коронавируса дистанционного обучения, не должны их покидать. Об этом говорится в размещенном в четверг на сайте МГИМО заявлении ректората.

В заявлении указано, что c 17 по 22 марта в МГИМО в целях профилактики коронавирусной инфекции были объявлены технические каникулы для всех обучающихся, а с 23 марта студенты переведены на дистанционное обучение. В университете напомнили, что традиционно каникулярный период и удаленное обучение предполагают отсутствие студентов в кампусе, в том числе в общежитиях, и считают, что "в текущей эпидемиологической ситуации массовые исключения из этих правил были бы контрпродуктивны принимаемым профилактическим мерам".

"Мы осознаем, что МГИМО - это по-настоящему федеральный и международный вуз, где более половины студентов составляют обучающиеся из-за пределов Московского региона и других стран. Очевидно, что в общежитиях могут и должны оставаться студенты, приехавшие из стран, с которыми на настоящий момент прервано транспортное сообщение. Такие студенты, а также те, кто не могут отправиться к местам постоянного проживания по серьезным, объективным причинам, будут и дальше проживать в общежитиях, вплоть до восстановления транспортного сообщения или прекращения периода удаленного обучения", - подчеркивается в документе.

Ректорат МГИМО заверил, что "не оставит студентов без внимания в сложившейся непростой ситуации".