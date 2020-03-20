В Москве начнется реставрация Спасо-Преображенского собора в Новоспасском монастыре

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют начать реставрацию Спасо-Преображенского собора в Новоспасском монастыре. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

"Ремонтно-реставрационные, то есть производственные, работы планируется проводить в течение 13 месяцев с момента заключения контракта. Таким образом, свою деятельность победитель конкурса будет вести в течение 2020-2021 годов", - пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков

За время реставрационных работ планируется восстановить купол, стены, кирпичную кладку и фреску у входа в усыпальницу Романовых. Также большое внимание уделят воссозданию фресок во внутренней части собора.