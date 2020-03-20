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Распространение коронавируса нового типа

В Москве начали установку электроподстанций для быстровозводимой инфекционной больницы

Объекты будут работать автоматизированно, а управление будет производиться из единого диспетчерского центра

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали установку шести распределительных электроподстанций для быстровозводимой инфекционной больницы в Троицком административном округе, сообщается в пятницу на портале мэрии.

Медицинское учреждение появится в поселении Вороновском около деревни Голохвастово. Общая площадь нового инфекционного центра составит 70 тыс. кв. м. Его возведение - часть плана по профилактике распространения коронавируса. Вместимость новой больницы составит 500 мест, 250 из них придется на отделение реанимации.

"Новая больница строится практически в чистом поле, на удалении от всех действующих инженерных систем. В связи с этим принято решение о создании полностью автономных систем газо-, тепло- и электроснабжения. Мы уже подготовили площадки и приступили к установке шести распределительных электроподстанций. Также быстрыми темпами ведется строительство трасс кабельных линий, половина одной из них уже проложена", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Центром питания стала подстанция 110 кВ "Былово". Все строительно-монтажные работы проводятся без перерывов в подаче электроэнергии потребителям. В течение двух дней энергетики обеспечили выдачу мощности в размере 1,5 МВт для строительства, еще 6,5 МВт будет выдано по окончании возведения необходимых энергообъектов. "Объект будет запитан по второй категории надежности - в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной, сбоев в работе станции не возникнет", - уточнил Бирюков.

Распределительные подстанции оснастят устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики и учета электроэнергии. Объекты будут работать автоматизированно, а управление будет производиться из единого диспетчерского центра.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения, около половины из них - в Москве. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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