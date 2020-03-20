МВД Москвы и Подмосковья назвали фейковыми данные об ограничении въезда машин в столицу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ГУ МВД России по Москве и Московской области назвало фейковой распространяющуюся в интернете информацию том, что в столицу из-за ситуации с коронавирусом органичен въезд автотранспорта.

"В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах распространена недостоверная информация о якобы имеющихся случаях непропуска в Москву автомобилей жителей с пропиской в Подмосковье, а также, что посты ГИБДД на подмосковных трассах обращаются с просьбой не двигаться дальше в сторону столицы (из-за коронавируса - прим. ТАСС). ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД России по Москве указали, что недостоверными являются сообщения об ограничениях въезда легкового автотранспорта в столицу. "В частности, речь в них идет о якобы имеющих место фактах ограничения въезда легкового автотранспорта в Москву, а также просьбах сотрудников ГИБДД, несущих службу на трассах, к водителям прекратить движение в сторону столицы, - сказали в московском главке. - ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер". В столичной полиции подчеркнули, что "подобных фактов не зарегистрировано".

За распространение ложной информации, угрожающей общественному порядку, предусмотрена административная ответственность, напомнили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

В новость были внесены изменения (18:22 время мск) — изменен заголовок, добавлена информация по тексту.