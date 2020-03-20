В Москве опубликовали список авиарейсов, откуда прибыли пассажиры с коронавирусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал список рейсов, откуда прибыли пассажиры, у которых за последние сутки была обнаружена коронавирусная инфекция.
"Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: рейс SU 2385 Женева - Москва 29.02.20; рейс SU 2613 Милан - Москва 02.03.2020; рейс SU 2384 Москва - Женева 07.03.2020; рейс S7 3752 Ницца - Москва 07.03.2020; рейс S7 3586 Верона - Москва 07.03.2020; рейс J2 809 Баку - Москва 09.03.2020; рейс SU 2329 Мюнхен - Москва 10.03.2020; рейс SU 2383 Женева - Москва 11.03.2020; рейс SU 2305 Франкфурт-на-Майне - Москва 12.03.2020; рейс SU 2383 Женева - Москва 12.03.2020; рейс SU 2381 Женева - Москва 14.03.2020; рейс SU 2385 Женева - Москва 14.03.2020; рейс S7 3556 Мюнхен - Москва 14.03.2020; рейс SU 2381 Женева - Москва 15.03.2020", - говорится в сообщении.
Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 131 случай заболевания.