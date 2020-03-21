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В Москве заработала горячая линия по вопросам об электронной трудовой книжке

Все желающие смогут узнать нужную информацию по телефону +7 (495) 870-44-44

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Жители Москвы смогут теперь получить консультацию по поводу электронной трудовой книжки на горячей линии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в субботу.

"Специалисты расскажут, как оформить электронную трудовую, для чего она нужна и можно ли сохранить ее в бумажном формате. Со всеми вопросами по ее оформлению необходимо обратиться на горячую линию по номеру: +7 (495) 870-44-44", - говорится в сообщении.

Операторы помогут разобраться, для чего нужен новый формат и какую именно информацию будут заносить в электронную трудовую, можно ли передумать после выбора бумажной версии и так далее.

Также узнать необходимую информацию можно на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

До конца этого года все сотрудники должны сообщить своим работодателям, сохраняют ли они трудовую книжку в традиционном виде или переходят на электронную версию. "По своему содержанию она представляет почти полный аналог привычной бумажной: в нее так же заносится информация о работнике, даты приема и увольнения, место работы, вид предприятия, причины прекращения трудового договора и другие данные", - уточняется в материале.

Теперь сотрудникам не придется обращаться за трудовой книжкой в отдел кадров и запрашивать копию, а также сдавать ее при оформлении. Посмотреть электронную трудовую в любой момент можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.

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