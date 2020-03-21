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Москвичей ожидают "летние колебания" температуры на следующей неделе

Тепло придет в столицу к среде
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Перемещение антициклона принесет потепление в Москву со среды, 25 марта. Однако ночи останутся прохладными, и разница ночных и дневных температур будет достигать 15 градусов, что характерно летнему периоду, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы [Москва] до вторника [24 марта] будем находиться в холодной части антициклона, то есть в восточной. В ней наблюдаются холодные северные ветры. Затем постепенно этот антициклон будет перемещаться, и мы окажемся на западной его периферии, а в ней уже теплые воздушные массы, с юга. Поэтому, начиная со среды, потепление", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура вырастет до двузначных значений уже в четверг, 26 марта. Однако ночи останутся холодными. "Это для антициклона характерная особенность - очень высокая амплитуда суточной температуры. Почти 15 градусов амплитуды будут. Летние почти", - отметил он.

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