Переменная облачность и до 1 градуса тепла ожидаются в Москве 22 марта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и до 1 градуса тепла ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в столице температура воздуха составит от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза. В ночь на понедельник температура может опуститься до 7 градусов мороза.
Ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.
Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.
В связи с порывистым ветром синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе с 23 по 24 марта.