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Несколько сотен "умных" перекрестков организуют в Москве в 2020 году

Ожидается, что благодаря этой системе общественный транспорт сможет передвигаться по городу быстрее

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Несколько сотен "умных" перекрестков организуют в Москве в 2020 году, благодаря чему общественный транспорт сможет передвигаться по городу быстрее. Об этом сообщается в воскресенье на сайте столичной мэрии.

"В этом году в столице планируют организовать 400 умных перекрестков. После внедрения новой системы автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи будут передвигаться по городу быстрее и без задержек", - отмечается на сайте.

Как сказали в столичном Центре организации дорожного движения, в 2019 году в городе появилось около сотни таких перекрестков, благодаря этому заметно сократились заторы и ускорялась работа городского транспорта. "Система за счет нескольких типов датчиков и соответствующей информационной транспортной системы выделяет из потока автобусы, трамваи, электробусы и отдает команду на приоритет проезда. Таким образом включается зеленый сигнал светофора", - пояснили в пресс-службе учреждения.

Среднее время прохождения перекрестка сокращается примерно на 15-20%. Кроме того, устанавливаются специальные кнопки для пешеходов, которые работают в ночное время. С 07:00 до 21:00 пешеходная фаза включается автоматически.

Умные перекрестки можно встретить на пересечениях Чонгарского и Симферопольского бульваров, Судостроительной улицы и Кленового бульвара. "Уже сейчас пропускная способность там повышается на 15-20%, а время ожидания пешеходной фазы сокращается на 18-23%. Приоритет городского транспорта в Москве будет обеспечен на 500 перекрестках", - отмечается на сайте.

Умная система управления светофорами работает в Сингапуре, США, Дании, Нидерландах и других странах. Например, благодаря ей в Лос-Анджелесе скорость передвижения автобусов возросла на четверть. Система, которая внедряется в Москве, основана на общепризнанной мировой технологии, но адаптирована к столичным условиям.

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