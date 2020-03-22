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Срывы сроков госконтрактов из-за коронавируса в Москве рассмотрят в пользу бизнеса

Как сообщает столичный оперативный штаб по экономическим вопросам, Москва продолжает ежедневно заключать с бизнесом сотни госконтрактов на Портале поставщиков

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Компаниям, которые зависят от международных поставок и не смогут своевременно исполнить госконтракты на фоне ситуации с распространением нового коронавируса, власти Москвы окажут поддержку. Об этом сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по экономическим вопросам.

"Споры, связанные с неисполнениями обязательств по госконтрактам, будут рассматриваться Москвой в особом порядке. Срывы сроков госконтрактов из-за коронавируса будут рассматриваться в пользу бизнеса", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что несмотря на нестабильность, Москва продолжает ежедневно заключать с бизнесом сотни госконтрактов на Портале поставщиков zakupki.mos.ru.

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Россия
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