В Москве выписали из больницы заразившегося коронавирусом подростока

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя москвичка вылечилась от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика", - приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что первый выздоровевший пациент был выписан из инфекционной больницы 7 марта. Вскоре вылечились еще семь человек.

Как уточнили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, вместе с семьей девушка недавно вернулась из Италии. В инфекционную клиническую больницу №1 была госпитализирована и ее мать.

"Врачи диагностировали у девушки коронавирусную инфекцию, однако у матери диагноз не подтвердился, и вскоре после пребывания в клинике на карантине женщину выписали. Ее дочь прошла специализированный курс лечения и провела две недели в изоляции в специальном боксе. Состояние пациентки было удовлетворительным, заболевание протекало в легкой форме. В результате анализы показали полное отсутствие коронавирусной инфекции в организме. Сейчас москвичка чувствует себя хорошо и очень благодарна врачам за помощь", - пояснили в штабе.

В настоящее время отец девушки также находится под наблюдением врачей - в медицинском центре в Коммунарке. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, осложнений нет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.

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