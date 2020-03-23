"Московский образовательный телеканал" запустил онлайн-проект "Учимся вместе"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Московский образовательный телеканал" запустил проект "Учимся вместе" с лучшими педагогами. Занятия для школьников проводятся дистанционно и в прямом эфире, расписание и архив телевизионных уроков размещены на сайте канала, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Не отстать от школьной программы ученикам помогут "Московская электронная школа" ("МЭШ"), "Московский образовательный телеканал", "Российская электронная школа" и другие образовательные веб-ресурсы. Онлайн-сервисы подготовят ребят к оценочным процедурам по итогам модуля, четверти, года, а также к государственной итоговой аттестации. На сайте "Московского образовательного телеканала" можно в прямом эфире пройти урок с преподавателями, а также найти расписание и архив телевизионных уроков", - говорится в сообщении.

Проекты предоставляют возможность ученикам со 2-го по 11-й класс пройти индивидуальную тренировку по 14 предметам школьной программы. Благодаря современным информационным технологиям учителя могут общаться с детьми в групповых видеочатах, а ученики - получать материалы для изучения, а также задания для самостоятельного выполнения. Оценки выставляются в электронном дневнике, отмечается на портале.

Для проведения дистанционных олимпиад и курсов можно воспользоваться платформой "Олимпиум". Материалы для успешной подготовки к начальной школе доступны на веб-ресурсе "Образовариум".

С 21 марта в Москве временно приостановлены все занятия в школах. Такие меры приняты для профилактики распространения коронавируса. Занятия в московских школах отменяются до 12 апреля, при этом сохраняется частичная возможность посещения школ учащимися начальных классов. В первых - четвертых классах предусмотрены дежурные группы численностью до 12 человек. Дошкольные группы будут работать в обычном режиме, родители смогут сами принять решение, вести ли ребенка в детский сад. Такие меры вводятся в соответствии с приказом столичного департамента образования и науки и указом мэра Москвы.