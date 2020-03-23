{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Московский образовательный телеканал" запустил онлайн-проект "Учимся вместе"

Проекты предоставляют возможность ученикам со 2-го по 11-й класс пройти индивидуальную тренировку по 14 предметам школьной программы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Московский образовательный телеканал" запустил проект "Учимся вместе" с лучшими педагогами. Занятия для школьников проводятся дистанционно и в прямом эфире, расписание и архив телевизионных уроков размещены на сайте канала, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Не отстать от школьной программы ученикам помогут "Московская электронная школа" ("МЭШ"), "Московский образовательный телеканал", "Российская электронная школа" и другие образовательные веб-ресурсы. Онлайн-сервисы подготовят ребят к оценочным процедурам по итогам модуля, четверти, года, а также к государственной итоговой аттестации. На сайте "Московского образовательного телеканала" можно в прямом эфире пройти урок с преподавателями, а также найти расписание и архив телевизионных уроков", - говорится в сообщении.

Проекты предоставляют возможность ученикам со 2-го по 11-й класс пройти индивидуальную тренировку по 14 предметам школьной программы. Благодаря современным информационным технологиям учителя могут общаться с детьми в групповых видеочатах, а ученики - получать материалы для изучения, а также задания для самостоятельного выполнения. Оценки выставляются в электронном дневнике, отмечается на портале.

Для проведения дистанционных олимпиад и курсов можно воспользоваться платформой "Олимпиум". Материалы для успешной подготовки к начальной школе доступны на веб-ресурсе "Образовариум".

С 21 марта в Москве временно приостановлены все занятия в школах. Такие меры приняты для профилактики распространения коронавируса. Занятия в московских школах отменяются до 12 апреля, при этом сохраняется частичная возможность посещения школ учащимися начальных классов. В первых - четвертых классах предусмотрены дежурные группы численностью до 12 человек. Дошкольные группы будут работать в обычном режиме, родители смогут сами принять решение, вести ли ребенка в детский сад. Такие меры вводятся в соответствии с приказом столичного департамента образования и науки и указом мэра Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Собянин: москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС