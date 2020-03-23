Службы городского хозяйства Москвы перевели в режим повышенной готовности

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Все службы комплекса городского хозяйства Москвы переведены в режим повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и электроснабжения, сообщила в понедельник пресс-служба заммэра Москвы.

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все службы комплекса городского хозяйства переведены в режим повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и электроснабжения. На данный момент никаких сбоев нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Москвичи получают все услуги в полном объеме, городские аварийные подразделения постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и способны оперативно решить любую нештатную ситуацию. Также проводятся плановые работы по капитальному и текущему ремонту, благоустройству, контролю за экологической обстановкой, уточняет пресс-служба.

Бирюков добавил, что, с учетом особой эпидемиологической обстановки, всем сотрудникам комплекса городского хозяйства даны указания неукоснительно соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, на открытых площадках. Часть сотрудников переведена на удаленный вариант работы, организовано проведение совещаний и переговоров в режиме селекторной связи.