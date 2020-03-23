Оселковый мрамор и две домовые печи обнаружили реставраторы усадьбы XIX века в столице

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Восстановительные работы в двухэтажном особняке XIX века в Москве с подвалом и антресолями начались в январе этого года, во время реставрации специалисты обнаружили элементы интерьера из оселкового мрамора (декоративной штукатурки, которая по фактуре напоминает мрамор), а также две домовые печи, сообщается на портале мэрии.

"Во время реставрации главного дома бывшей городской усадьбы XIX века на Садовом кольце специалисты обнаружили элементы интерьера, которые долгое время были скрыты. Это оселковый мрамор, которым были отделаны стены, и художественный паркет - напольное покрытие из деревянных планок, которые вместе образуют сложный рисунок. Также среди находок - две домовые печи, облицованные белыми гладкими изразцами", - говорится в сообщении.

Особняк в стиле классицизм был возведен в 1843-1845 годах по проекту неизвестного архитектора. Нижнюю часть здания построили из камня, верхняя была деревянной, а фасады покрыты штукатуркой. Долгое время усадьбой владел меценат, промышленник и представитель купеческой династии Герасим Хлудов. Здание примечательно богатым лепным декором в стиле классицизм с элементами барокко. Он присутствует как на фасадах особняка, так и в интерьерах.

"Все найденные элементы интерьера довольно хорошо сохранились. Теперь специалистам предстоит очистить их от грязи и пыли, восстановить утраченные детали оселкового мрамора, паркета и печных изразцов по сохранившимся образцам. Кроме того, сейчас приводят в порядок и богатый лепной декор в помещениях особняка", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он уточнил, что специалисты отреставрируют парадную лестницу, воссоздадут по архивным документам исторические окна и двери. В порядок также приведут кровлю и цоколь дома. Финальным этапом станет благоустройство прилегающей к особняку территории.

Бывший жилой дом XIX века на Земляном Валу - выявленный объект культурного наследия. Это значит, что его исторический облик не может быть нарушен, поэтому все работы проводятся под контролем департамента культурного наследия города и по согласованному ведомством проекту. Он подразумевает не только реставрацию фасадов и интерьеров особняка, но и его приспособление под современные нужды.