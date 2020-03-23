В Москве назначили нового начальника Объединения административно-технических инспекций

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сменил главу Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Новым начальником стал Александр Ларин, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

"Освободить Семенова Дмитрия Александровича от замещаемой должности начальника Объединения административно-технических инспекций города Москвы и уволить с государственной гражданской службы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу. Принять Ларина Александра Сергеевича на государственную гражданскую службу и назначить на должность начальника Объединения административно-технических инспекций", - говорится в распоряжении.

Семенов родился 3 февраля 1963 года в Москве, окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-строитель. С декабря 1992 года и по настоящее время работал в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, с 10 января 2011 года был начальником учреждения. Является почетным транспортным строителем, почетным строителем города Москвы.