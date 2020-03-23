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В парке "Царицыно" демонтировали защитный купол музыкального фонтана

В ближайшие 10 дней специалисты будут проводить работы по уборке купола, дальнейшей промывке, уборке и вывозу оборудования

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты "Гормост" демонтировали защитный купол весом 3,2 тонны с фонтана в музее-заповеднике "Царицыно". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"Купол фонтана разделен на восемь секторов, каждый из которых весит 400 кг. Между собой они соединены с помощью 4 тыс. болтов и 4 тыс. пластин. Для поддержания формы купола постоянно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшие 10 дней будут идти работы по уборке купола, дальнейшей промывке, уборке и вывозу оборудования.

Музыкальный светодинамический фонтан в парке "Царицыно" - единственный в Москве, который на зиму закрывают защитным куполом. Более 800 его струй, которые двигаются под музыку, освещают около 4 тыс. светильников.

Как ранее сообщили в департаменте ЖКХ Москвы, подготовка к весенне-летнему сезону стартовала и на фонтанном комплексе "Годы войны" в парке Победы. Специалисты "Гормост" провели планово-предупредительный ремонт насосного оборудования, а в срок до 20 апреля планируется провести промывку фонтана моющими средствами и провести пусконаладочные работы.

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