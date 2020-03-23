Работоспособность метро Москвы будут контролировать не менее 70% сотрудников

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Столичное метро - это сложная технологическая система, нуждающаяся в постоянной эксплуатации и контроле, жизнеобеспечение которой ежедневно будут осуществлять не менее 70% сотрудников, сообщила в понедельник пресс-служба столичной подземки.

"Метро нельзя просто закрыть и выключить все системы, обеспечивающие его жизнь. Поезда Московского метрополитена играют важную роль в движении воздуха по тоннелю, поддержанию в нем необходимого микроклимата и уровня влажности. В ночную расстановку на линиях метро остаются более 340 составов, которые ежесуточно должны перемещаться. Порядка 70% сотрудников все равно будут ежедневно приходить на работу и контролировать работоспособность его систем жизнеобеспечения", - приводятся в сообщении слова начальника Московского метрополитена Виктора Козловского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что движение Московского метрополитена останавливаться не будет и по примеру других стран мира продолжит работу в условиях пандемии.

В столичном метро начали также дезинфицировать и тоннели, добавляя в воду для их обработки специальный раствор. Благодаря снижению количества пассажиров в вагонах метро становится свободнее почти наполовину, предпринимаются максимальные меры для обеспечения безопасности пассажиров.