{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работоспособность метро Москвы будут контролировать не менее 70% сотрудников

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что движение метрополитена останавливаться не будет

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Столичное метро - это сложная технологическая система, нуждающаяся в постоянной эксплуатации и контроле, жизнеобеспечение которой ежедневно будут осуществлять не менее 70% сотрудников, сообщила в понедельник пресс-служба столичной подземки.

"Метро нельзя просто закрыть и выключить все системы, обеспечивающие его жизнь. Поезда Московского метрополитена играют важную роль в движении воздуха по тоннелю, поддержанию в нем необходимого микроклимата и уровня влажности. В ночную расстановку на линиях метро остаются более 340 составов, которые ежесуточно должны перемещаться. Порядка 70% сотрудников все равно будут ежедневно приходить на работу и контролировать работоспособность его систем жизнеобеспечения", - приводятся в сообщении слова начальника Московского метрополитена Виктора Козловского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что движение Московского метрополитена останавливаться не будет и по примеру других стран мира продолжит работу в условиях пандемии.

В столичном метро начали также дезинфицировать и тоннели, добавляя в воду для их обработки специальный раствор. Благодаря снижению количества пассажиров в вагонах метро становится свободнее почти наполовину, предпринимаются максимальные меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей
Их уже отключили в подвижном составе "Мосгортранса", поездах "Аэроэкспресса" и Московских центральных диаметрах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС