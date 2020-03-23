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Распространение коронавируса нового типа

Более 10 тыс. человек мобилизованы для строительства инфекционного центра в Новой Москве

Предполагается, что строительство центра могут закончить за месяц

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. строителей, проектировщиков, поставщиков материалов и оборудования задействованы для строительства инфекционной больницы в Новой Москве. Об этом сообщил в понедельник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" замруководителя департамента строительства города Москвы Карен Оганесян.

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"Стройка продвигается в круглосуточном режиме, произведена полная мобилизация всех сил. Только на строительной площадке работают более 4,5 тыс. человек. Еще мы не будем забывать про проектировщиков, которые проектируют этот объект в круглосуточном режиме, больше 400 проектировщиков каждый день. И поставщики, и производители, суммарно на этот проект работают в круглосуточном режиме больше 10 тыс. человек", - сказал Оганесян.

Он добавил, что сроки строительства новой больницы будут обеспечены. Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев сообщил журналистам, что строительство инфекционного центра в Новой Москве могут закончить за месяц.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, в том числе в Москве - 131. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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