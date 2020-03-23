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"Аэроэкспресс" изучает вопрос об отмене утренних и вечерних рейсов в аэропорты Москвы

Ранее компания продлила до 31 декабря действие всех электронных билетов, купленных в период с 1 февраля 2020 года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Компания "Аэроэкспресс", которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между центром Москвы и аэропортами, рассматривает вопрос о временной отмене утренних и вечерних рейсов на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС замгенерального директора - операционный директор компании "Аэроэкспресс" Михаил Ковальский

"В связи с этими событиями пассажиропоток всех аэропортов значительно упал. Мы постоянно мониторим ситуацию по количеству пассажиров, которые используют наши поезда, и, если время их прибытия и убытия сместится в сторону утренних и вечерних часов пик, мы будем рассматривать вопрос об отмене утренних и поздних вечерних поездов, потому что в это время в аэропорты никому не нужно. Но это только рассматривается", - сказал он.

Ранее компания "Аэроэкспресс" продлила до 31 декабря действие всех электронных билетов, купленных в период с 1 февраля 2020 года. Если же пассажиры приняли решение совсем отменить поездку, стоимость билетов будет возвращена в полном объеме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

В новость внесена правка (14:12 мск) — передается с исправлением опечатки в цитате во втором абзаце.

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