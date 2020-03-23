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Участок Южного проезда в ЦАО перекроют из-за ремонтных работ с 23 марта

Ограничения будут действовать с 23 марта по 25 апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Движение автотранспорта в ЦАО Москвы будет перекрыто на участке Южного проезда (от Рязанского проезда до улицы Каланчевская) с 23 марта по 25 апреля из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщается в понедельник на портале Московского транспорта.

"Перекрытия и ограничения движения, в связи с аварийно-восстановительными работами на участке Южного проезда в сторону улицы Каланчевская, от Рязанского проезда до улицы Каланчевская, будут с 23 марта по 25 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Мостранспорт рекомендует водителям заранее искать пути объезда.

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Россия
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