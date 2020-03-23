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Предложения по изменениям в конституции

В Москве на участках для голосования по поправкам к конституции будет около 2 тыс. КОИБов

В Мосгоризбиркоме отметили, что использование комплексов полностью исключает возможность ошибки при подсчете голосов избирателей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) установят в Москве на избирательных участках для общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"В Москве всего 2 тыс. комплексов по обработке избирательных бюллетеней. Комиссией установлено, что не более 5% может находиться в резерве. Принято решение о проведении всероссийского голосования по Конституции РФ, в нем практически предлагается сохранить схему постановки комплексов точно такой же, как было при проведении выборов депутатов в Московскую городскую думу в 2019 году. Каких-то замечаний избирательных процессов по схеме расположения комплексов у нас нет", - сказал Ермолов.

Ранее в Мосгоризбиркоме отмечали, что использование КОИБ способствует повышению доверия общества к работе избирательных комиссий и итогам голосования, полностью исключает возможность ошибки при подсчете голосов избирателей.

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