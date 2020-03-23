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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: выручка части ресторанов Москвы снизилась до 90% из-за ситуации с коронавирусом

Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Миронов отметил, что бизнес ждет введения мер государственной поддержки отрасли, в частности, признания ситуации форс-мажором

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Выручка некоторых ресторанов в Москве с начала года снизилась до 90% из-за ситуации с новым коронавирусом, которая привела к снижению посещаемости заведений. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель комитета по развитию ресторанного бизнеса столичного отделения "Деловой России", общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Миронов.

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В начале февраля Миронов говорил о снижении данного показателя всего на 10% - жители и гости города начали ограничивать свои походы в общественные места. В начале марта он говорил о снижении на 30%.

"Сейчас гастрономические рестораны потеряли до 90% выручки. А те рестораны, которые имеют свою доставку (производители пиццы, суши) или более дешевый ценовой формат, смогли удержаться в небольшом падении - до 30-35%. Но это тоже временно", - сказал он.

Миронов отметил, что бизнес ждет введения мер государственной поддержки отрасли, в частности признания ситуации форс-мажором. Это в том числе позволит временно закрывать рестораны в арендованных помещениях, например, торговых центрах, что сейчас невозможно по договору - это грозит начислением штрафов и пени в дополнение к плате за аренду.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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