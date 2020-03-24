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В библиотеках Новой Москвы запустят онлайн-проект "Культурная сеть"

Страницы библиотек в социальных сетях каждый день будут предлагать открытые уроки посвященные кино, искусству, книгам и мультипликации

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Библиотеки ТиНАО 25 марта запускают новый онлайн-проект "Культурная сеть". Он представляет собой тематические выпуски, которые будут транслировать каждый день недели. Об этом во вторник сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Сейчас, к сожалению, посещение учреждений ограничено, но городские читальни не прекращают свою деятельность, они переводят ее в онлайн-формат. Так, библиотека имени Аркадия Петровича Гайдара уже запустила проект "Телевизор". Теперь к ней присоединились библиотеки № 261 и 259 ТиНАО. В онлайн-проекте "Культурная сеть" каждый день будет выходить одна рубрика. Ее продолжительность зависит от контента. Так, длительность видеолекций составит около 20 минут, мастер-классов - 45 минут, а интеллектуальных игр - час. Вести рубрики будут сотрудники библиотек и приглашенные специалисты", - говорится в сообщении.

Тематические выпуски можно будет смотреть ежедневно в 12:00 на страницах в социальных сетях Facebook и "Вконтакте" библиотек ТиНАО. Открытые уроки будут посвящены кино, искусству, книгам для детей и взрослых, а также мультипликации и декоративно-прикладному творчеству.

В середине недели будет выходить рубрика "КиноСреда". На лекциях расскажут о зарождении и становлении искусства кинематографа, познакомят с известными отечественными и зарубежными режиссерами и актерами, а также знаковыми фильмами разных лет.

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