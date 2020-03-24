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Предприятия пищевой промышленности Москвы полностью сохраняют объемы производства

В мясоперерабатывающей промышленности столицы работают 16 крупных и средних предприятий, они функционируют в штатном режиме

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Предприятия пищевой промышленности Москвы полностью сохраняют объемы производства. Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики мониторит ситуацию, говорится в сообщении на информационном портале мэра и правительства Москвы, опубликованном во вторник.

"Столичные предприятия пищевой промышленности полностью сохраняют объемы производства. Также для них становится актуальной задача обеспечения безопасности изготовления продуктов питания в условиях распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в мясоперерабатывающей промышленности столицы работают 16 крупных и средних предприятий, они функционируют в штатном режиме.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которые приводятся в сообщении, за последние годы многие столичные компании пищевой отрасли вложили сотни миллионов рублей в санитарные пропускники, дезинфекционные барьеры, мойки, системы непрерывной санитарии. "Сегодня эта работа приносит свои результаты. Наша задача - оказать всестороннюю поддержку предприятиям, снабжающим город продуктами питания", - отметил Ефимов.

Кроме того, как отмечается, в рамках работы по мониторингу ситуации на предприятиях промышленники могут обратиться к правительству Москвы по любым вопросам, в том числе по возникающим проблемам с поставками и запасами сырья, а также обеспечения безопасности производственной деятельности.

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