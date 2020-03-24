Специалисты восстановили электроснабжение и водоснабжение в домах в центре Москвы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Горячее водо- и электроснабжение, а также отопление ряда жилых домов Тверского района Москвы восстановлено. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в центре столицы 450 квартир остались без тепла и горячей воды из-за пожара в центральном теплопункте. Возгорание произошло в Тверском районе, на улице Достоевского. Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров, пострадавших нет.

"В 07:36 по адресу: район Тверской, ул.Достоевского д. 1/21 стр. 2 по временной схеме восстановлено электроснабжение ЦТП, запущены насосы центрального отопления и горячего водоснабжения. Подача горячего водоснабжения и центрального отопления восстановлена", - сообщили в пресс-службе ведомства.